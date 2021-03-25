Covid-19 Новости

Решение об изменении условий карантина ожидается в пятницу

Автор RUSRADIO LT 34
Решение об изменении условий карантина ожидается в пятницу

Правительство Литвы в пятницу утром должно принять решение об изменении некоторых условий карантина. Об этом сообщила премьер Ингрида Шимоните. 

Называть конкретные изменения, которые обсуждаются, премьер пока отказывается. По словам премьера, решения могут быть связаны и с новыми данными о распространении в Литве южноафриканского штамма коронавируса.

Ингрида Шимоните также не ответила на вопрос журналистов о том, рассматривается ли возможность закрытия границ.

Ранее на этой неделе премьер сказала, что в ближайшие недели послабления карантина не планируются, однако рассматривается возможность его ужесточить.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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