Государственные учреждения

Решение об ограничениях правительство планирует принять в среду

Автор Анжелика Орлёнок 4
Решение об ограничениях правительство планирует принять в среду

Сегодня Правительство Литвы планировало принять решение насчёт ограничений по отношению к тем, у кого нет «паспорта возможностей». Однако принятие этого решения перенесено на среду.

Напомним, что проект относительно новых ограничений Кабинет министров одобрил ещё на прошлой неделе. Окончательное его утверждение должно состояться на днях, после внесения поправок и доработок. Согласно представленному проекту, ограничения могут коснуться предоставления медицинских услуг, посещения торговых центров, ресторанов и кафе, поездок в общественном транспорте и др. 

К слову, с сегодняшнего дня срок действия «паспорта возможностей» составляет два месяца.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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