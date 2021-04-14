Решение об условиях карантина будет принято завтра

Правительство планирует продлить карантин до июня. При этом, скорее всего, будет разрешено работать барам, заведениям культуры, спортклубам. Решение будет принято завтра.

Речь идет и о том, чтобы ввести больше послаблений для вакцинированных или переболевших COVID-19 людей. Они могли бы собираться группами до 10 человек, навещать пациентов в больницах, отправляться на экскурсии и участвовать в праздниках. Если будет разрешено открыться драматическим и кинотеатрам, в залах будет ограничено количество зрителей. Тот же порядок будет установлен и для проведения мероприятий на закрытых и открытых площадках.

Кафе, барам и ресторанам предлагается разрешить работать с 7 утра до 9 вечера. Есть можно будет только на улице, а за столиком смогут сидеть не более 2 человек. Премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что сегодняшние предложения будует еще раз рассмотрены, а утверждать их намечено завтра.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.