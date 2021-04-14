Covid-19 Новости

Решение об условиях карантина будет принято завтра

Автор Анжелика Орлёнок 31
Решение об условиях карантина будет принято завтра

Правительство планирует продлить карантин до июня. При этом, скорее всего, будет разрешено работать барам, заведениям культуры, спортклубам. Решение будет принято завтра.

Речь идет и о том, чтобы ввести больше послаблений для вакцинированных или переболевших COVID-19 людей. Они могли бы собираться группами до 10 человек, навещать пациентов в больницах, отправляться на экскурсии и участвовать в праздниках. Если будет разрешено открыться драматическим и кинотеатрам, в залах будет ограничено количество зрителей. Тот же порядок будет установлен и для проведения мероприятий на закрытых и открытых площадках.

Кафе, барам и ресторанам предлагается разрешить работать с 7 утра до 9 вечера. Есть можно будет только на улице, а за столиком смогут сидеть не более 2 человек. Премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что сегодняшние предложения будует еще раз рассмотрены, а утверждать их намечено завтра.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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