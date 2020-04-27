Решения о плановых процедурах и операциях должны принять в среду

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Решения о возобновлении плановых процедур и операций в лечебных учреждениях должны принять в среду, рассказала вице-министр здравоохранения Лина Ярушявичене.

Как рассказала вице-министр, возможно, что правительство утвердит план возобновления плановых осмотров. И этом случае чем скорее учреждение сможет обеспечить максимальную безопасность для своих пациентов, тем раньше оно сможет начать плановые услуги пациентам. Лина Ярушявичене добавила, что медицинские учреждения должны будут обеспечить дополнительную безопасность, чтобы больницы не стали новым очагом коронавируса.

Одно из основных требований — отделение пациентов из группы высокого риска (людей старшего возраста с хроническими заболеваниями) от других пациентов. От того, как больничные учреждения смогут обеспечить их безопасность, будет зависеть, как скоро они смогут открыться.

Однако это не относится к одонтологии.