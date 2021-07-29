Решения Правительства насчёт возможных ограничений в будущем

Решения Правительства Литвы насчёт возможных ограничений в будущем

Ограничения в будущем будут зависеть от количества больничных коек, занятых ковид-пациентами. Такое решение приняло Правительство Литвы. В частности, принято решение насчёт конкретного количества таких пациентов – 300. Как только число больничных коек, занятых ковид-пациентами, начнёт приближаться к 300, Правительство будет принимать решения насчёт ограничений. По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, это число – своеобразный индикатор, который показывает, в каком направлении развивается ситуация в стране. Согласно решению Правительства, по мере приближения к этому числу контактная деятельность в некоторых сферах будет ограничена и разрешена только тем, у кого будет «Паспорт возможностей». Конкретный перечень этих сфер будет согласован позже. Отметим, что в настоящий момент, в больницах страны лежат 118 ковид-пациентов. Помимо этого Правительство Литвы рассматривает возможность отстранения работника от исполнения обязанностей, если тот отказывается привиться без объективных причин. В довесок министр здравоохранения заверил, что всё готово для того, чтобы убрать возможность бесплатного тестирования для получения «Паспорта возможностей», но конкретные решения будут приняты позже.

Кумыс от коронавируса

Лечение ковида в разных странах проходит по-разному. В Казахстане, например, к этому свой подход. Ведь там по традиции считается, что всегда и от всего помогает кумыс и саумал. Напомним, кумыс – это кисломолочный напиток, изготавливаемый из молока кобылы. В свою очередь, саумал – это непастеризованное кобылье молоко. По словам производителей этих продуктов, до пандемии коронавируса народ неохотно их покупал. Однако с появлением инфекции люди вновь открыли для себя полезные свойства этих напитков. А их, к слову, превеликое множество – большое количество протеина и витамина С. По словам местных жителей, они постоянно пьют саумал и кумыс и многие выздоровели от коронавируса без медикаментов.