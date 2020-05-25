Listen to «Решено отказаться от распределения жителей на группы риска» on Spreaker.

Таким образом упразднены и ограничения принимать участие в работе, общественной жизни и досуге пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Различным ведомствам, магазинам, кафе и библиотекам на входе теперь не обязательно вывешивать рекомендации сеньорам их не посещать. Минздрав принял такое решение после возникших возмущений в обществе возможной дискриминацией пожилых и больных людей. Также упразднены ограничения для больных детей. При этом, все же, и пожилым и малым, Минздрав советует, опасаясь заражения коронавирусом, использовать средства личной защиты, придерживаться социальной дистанции, ограничивать посещение общественных мест и мероприятий, искать возможности работать и учиться в удаленном режиме.