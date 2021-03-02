Республиканская больница Клайпеды возобновила прием амбулаторных пациентов

Республиканская больница в Клайпеде возобновила прием амбулаторных пациентов. В сообщении медучреждения подчеркивается, что заболеваемость коронавирусом идет на спад, поэтому медики постепенно возвращаются к обычному ритму работы.

В настоящий момент в больнице находятся около 30 пациентов, у которых подтвержден COVID-19. Ранее в одно время в медучреждении могли лежать свыше 123 пациентов, что существенно усложняло работу персонала. Сейчас уровень нагрузки на этом направлении снизился, поэтому у руководства есть возможности для маневра.

Начиная с 1 марта в Республиканской больнице Клайпеды можно получить консультацию у всех специалистов.

В то же время подчеркивается, что в других филиалах и подразделениях больницы в полном объеме услуги начнут оказывать чуть-чуть позднее.

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