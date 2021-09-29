Реставрация столичной горы Гедиминаса может затянуться

Реставрация столичной горы Гедиминаса может занять больше времени, чем предполагалось. Национальный музей из-за технических ошибок собирается прервать договор с многолетним проектировщиком работ, компанией Hidroterra.

Планируется объявить новую закупку услуги. Однако в связи с опозданиями музей, скорее всего, утратит европейское финансирование в размере 10 млн евро, предусмотренное на ремонт горы.

Согласовать проект с новым проектировщиком музей надеется к весне следующего года, а сами работы могли бы начаться летом.

Сейчас состояние горы Гедиминаса оценивается как стабильное. Специалисты надеются, что отсрочка дальнейших работ историческому объекту не повредит.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.