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Реставрация столичной горы Гедиминаса может затянуться

Автор Анжелика Орлёнок
Реставрация столичной горы Гедиминаса может затянуться
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Реставрация столичной горы Гедиминаса может занять больше времени, чем предполагалось. Национальный музей из-за технических ошибок собирается прервать договор с многолетним проектировщиком работ, компанией Hidroterra.

Планируется объявить новую закупку услуги. Однако в связи с опозданиями музей, скорее всего, утратит европейское финансирование в размере 10 млн евро, предусмотренное на ремонт горы.

Согласовать проект с новым проектировщиком музей надеется к весне следующего года, а сами работы могли бы начаться летом.

Сейчас состояние горы Гедиминаса оценивается как стабильное. Специалисты надеются, что отсрочка дальнейших работ историческому объекту не повредит.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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