Ревакцинация запланирована для всех жителей Литвы

Представители Министерства здравоохранения сообщили, что ревакцинация от коронавируса предусмотрена для всех жителей Литвы. По их словам, в настоящий момент специалисты начнут ревакцинацию в тех группах, где после последней прививки прошло уже полгода. Позже перейдут к оставшимся. Каким образом будет проходить сама ревакцинация будет ясно позднее. Министр здравоохранения Арунас Дулькис подписал указ о ревакцинации после исследования, проведённого в клинике Сантарос. Специалисты следили за изменением количества антител. И выяснилось, что быстрее всего их количество уменьшается у людей более старшего возраста. По этой причине и решено именно с них начать ревакцинацию. Третьей дозой вакцин Moderna или Pfizer-BioNTech планируется прививать медработников и работников хосписов, аптекарей и представителей других профессий. По утверждению представителей Минздрава, у людей безусловно будет выбор – прививаться третьей дозой или нет. Однако это может быть актуально тем, кто захочет путешествовать по странам Европы. Напомним, что согласно статистике, одну прививку в Литве получило уже почти 60% населения.

70% жителей ЕС полностью привились от коронавируса

70% всех взрослых жителей ЕС прошли полную вакцинацию от коронавируса. Более 258 млн европейцев тем самым получили максимально возможную защиту от коронавируса. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость скорейшей вакцинации ещё не привитых европейцев, а также граждан остальных стран мира. С декабря прошлого года ЕС экспортировал 700 млн доз вакцины в 130 стран мира. Напомним, что накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что в ближайшие месяцы ожидает резкого увеличения количества смертей в Европе и странах Центральной Азии от последствий коронавирусной инфекции. При этом в 33 странах этих регионов показатели заражений в последнее время выросли на 10% и более. Это объясняется широким распространением более заразного «дельта»-штамма коронавируса, отменой ограничений и ростом туризма.