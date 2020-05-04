Revolut Bank начал свою деятельность в Литве
Май 4, 2020 09:43
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В Литве начинает действовать Revolut Bank. Более 300 тысяч его клиентов смогут пользоваться застрахованными счетами.
Желающим стать клиентом банка понадобится мобильное приложение. С его помощью лица, которые ранее уже пользовались услугами Revolut Payments, смогут перевести со счета остаток средств в банк Revolut.
В ближайшее время компания планирует начать предоставление потребительских кредитов и выдачу кредитных карточек.