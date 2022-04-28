Режиссер «Чернобыля» приступит к работе над сериалом «Дюна: Сестринство»

Лауреат премии «Эмми» Йохан Ренк («Чернобыль») снимет первые две серии сериала «Дюна: Сестринство» (Dune: The Sisterhood).

Это будет приквел «Дюны» Дени Вильнёва, основанного на романе Фрэнка Герберта. Действие развернется за 10 000 лет до ее событий.

«Дюна: Сестринство» посвящен ордену «Бене Гессерит» – тайному женскому сообществу, созданному Сестрами Харконнен. Тренируя тело и разум члены ордена получают ряд способностей, которые используют для контроля над развитием человечества.

Проект первоначально было заказан HBO Max в 2019 году, а пилотную серию должен был поставить Дени Вильнёв. Но на данный момент Вильнев будет продюсером сериала, а Ренк заменит его в режиссерском кресле.

Источник: InterMedia