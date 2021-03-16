Результаты опроса: в карантин запрещенными услугами пользовались 15% жителей Литвы

В карантин запрещенными услугами (например, услугами салонов красоты) пользовались 15% жителей Литвы. Половина из них готова по-прежнему пользоваться этими услугами нелегально.

Такие результаты показали данные опроса, проведенного в конце февраля компанией Spinter tyrimai. Чаще запрещенными услугами пользовались женщины, жители крупных городов, люди молодого и среднего возраста.

По словам Йоланты Мачюлене, президента Литовской ассоциации парикмахеров и специалистов, работающих в сфере красоты, “тень” в этом секторе выросла. К уходу в теневой сектор подтолкнула нестабильность и несущественная помощь государства.

Как говорит Й. Мачюлене, она с трудом представляет, каким образом и как скоро удастся вернуть сектор красоты на докарантинные условия работы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.