Covid-19 Новости

Результаты опроса: в карантин запрещенными услугами пользовались 15% жителей Литвы

Автор RUSRADIO LT 42
Результаты опроса: в карантин запрещенными услугами пользовались 15% жителей Литвы

В карантин запрещенными услугами (например, услугами салонов красоты) пользовались 15% жителей Литвы. Половина из них готова по-прежнему пользоваться этими услугами нелегально.

Такие результаты показали данные опроса, проведенного в конце февраля компанией Spinter tyrimai. Чаще запрещенными услугами пользовались женщины, жители крупных городов, люди молодого и среднего возраста.

По словам Йоланты Мачюлене, президента Литовской ассоциации парикмахеров и специалистов, работающих в сфере красоты, “тень” в этом секторе выросла. К уходу в теневой сектор  подтолкнула нестабильность и несущественная помощь государства.

Как говорит Й. Мачюлене, она с трудом представляет, каким образом и как скоро удастся вернуть сектор красоты на докарантинные условия работы. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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