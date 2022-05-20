Рианна родила мальчика

Рианна и рэпер ASAP Rocky впервые стали родителями.

Как сообщил портал TMZ со ссылкой на неназванных инсайдеров, 13 мая 2022 года 34-летняя певица родила мальчика. Имя новорожденного пока не объявлено.

О том, что Рианна ждет первенца, стало известно в конце января, когда певица обнародовала фото с округлившимся животом. В течение последующих месяцев Рианна регулярно появлялась в дизайнерской одежде с обнаженным животом. Артистка предпочитала розовые тона, и многие предполагали, что она ждет девочку.

Источник: InterMedia