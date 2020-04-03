Listen to «Рига. Зубные врачи в скором планируют работать» on Spreaker.



— Как карантин выглядит в Риге, в Латвии — в общем, что интересного?

— В Риге — так же, как и в Вильнюсе, и в Таллине, сейчас введено чрезвычайное положение. И с каждым днем оно всё больше ужесточается. Если изначально на карантин и самоизоляцию «сажали» лишь тех, кто приезжал из горячих точек, где вирус активно развивается, то теперь всем, кто возвращается из-за границы, рекомендовано сидеть дома как минимум две недели. Если сейчас посмотреть на Ригу, то она выглядит немножко апокалиптической. В общественном транспорте всё перетянуто такой маркировочной лентой, чтобы ты ближе, чем на 2 метра, не мог подойти к водителю. Билеты больше купить в общественном транспорте нельзя. Хотя если в “час пик” посмотреть на общественный транспорт, то он переполнен. Не удается достичь двухметрового расстояния между людьми. Если говорить об учебном процессе, то он поменялся в корне. Моя дочь ходит в третий класс и, естественно, теперь у неё всё образование перешло на дистанционный режим. Ежедневно получает задание в школе через e-klase, у нас есть давно введённая программа обучения. Но теперь она намного эффективнее используется, так как к ней ежедневно подключается 1000 учеников. Им дают там задания, и там же они получают домашние уроки. Мой сын, который ещё только заканчивает садик, также ходит в школу по футболу. Его футбольная школа «Мета» предоставила очень качественное руководство по домашнему образованию. Три раза в неделю мы получаем лекции, видеоуроки. Их он должен повторять в домашних условиях. Это можно сделать в квартире или выйдя на лужайку где-то в районе своего места проживания. Так что в учебный процесс он подстроился. Многие магазины закрылись на время этого чрезвычайного положения, которое объявлено в Латвии с середины марта до 14 апреля. Впрочем, многие эксперты говорят, что чрезвычайное положение в стране будет продлено. Можно ждать, что и торговые центры, и какие-то маленькие магазинчики будут закрыты и не только до середины апреля, но, возможно, и до конца мая. Торговые центры не работают по выходным. А многие маленькие магазины вообще закрылись на неопределённый срок. Большой удар по экономике мелкой коммерции… В то же время, салоны красоты или какие-то парикмахерские ещё работают. Но не все. Это уже сугубо личное дело каждого коммерсанта, — как он на это смотрит. В то же время расскажу — на конец марта я был записан к зубному. Визит мой отменился. Но буквально сегодня звонили и предупреждали, что со следующей недели они начинают открывать запись на лечение зубов. Так что жизнь потихоньку возвращается в свое привычное русло, однако уверен, что это возвращение будет очень долгим.

Михаил К. из Риги, специально для RUSRADIO LT