Музыкальная новинка

Rinal выпустил дебютный альбом и новый клип

Автор Эвелина Никанорова
Rinal выпустил дебютный альбом и новый клип
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Риналь Мухаметов представил новый клип своего музыкального проекта Rinal «Запах эвкалипта». Видео, автором сценария и режиссером которого стал сам актер, рассказывает историю любви двух подростков – пациентов онкологической больницы.

«- Это музыкальное кино является моим режиссёрским дебютом, – написал Мухаметов. – И, признаться, я до сих пор пребываю в невероятном восторге от этого процесса… Мне понравилось ровным счётом всё… Локация, прекрасная команда и, конечно же, главные герои нашего маленького музыкального кино…»

Кроме того, у артиста состоялся релиз дебютного альбома Rinal «Силуэт». В пластинку вошли семь треков, в том числе одноименная песня из сериала «Happy End».

Источник: InterMedia

 

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