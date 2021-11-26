Rinal выпустил дебютный альбом и новый клип

Риналь Мухаметов представил новый клип своего музыкального проекта Rinal «Запах эвкалипта». Видео, автором сценария и режиссером которого стал сам актер, рассказывает историю любви двух подростков – пациентов онкологической больницы.

«- Это музыкальное кино является моим режиссёрским дебютом, – написал Мухаметов. – И, признаться, я до сих пор пребываю в невероятном восторге от этого процесса… Мне понравилось ровным счётом всё… Локация, прекрасная команда и, конечно же, главные герои нашего маленького музыкального кино…»

Кроме того, у артиста состоялся релиз дебютного альбома Rinal «Силуэт». В пластинку вошли семь треков, в том числе одноименная песня из сериала «Happy End».

Источник: InterMedia