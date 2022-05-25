Звёзды

Ринго Старр продает свои виртуальные произведения искусства

Автор Эвелина Никанорова

NFT-коллекция Ринго Старра будет продана на аукционе. Мероприятие проведет компания Julien’s Auction 13 июня 2022 года.

Ринго Старр продает свои виртуальные произведения искусства

Ринго Старр

81-летняя рок-звезда выставит на онлайн-аукцион пять произведений по стартовой цене 1000 долларов каждое из коллекции под названием «The Creative Mind of a Beatle». Лоты называются Galaxy One, Galaxy Two, Bandana Man, Starr Art и Crash. Это две картины, один автопортрет в стиле Банкси и две гибридные работы Ринго, каждая из которых выпущена в количестве четырех экземпляров.

Ринго Старр продает свои виртуальные произведения искусства

The Beatles

Каждый лот будет поставляться с физической распечаткой соответствующего произведения искусства, подписанной Старром. Кроме того, работы буду сопровождаться  аудиозаписью, на которой барабанщик Beatles исполняет на ударных оригинальную композицию, вдохновленную произведением и написанную и выпущенную исключительно в рамках этой коллекции.

– Я всегда хотел быть только барабанщиком, но никогда не знаешь, куда тебя приведет новая идея, — говорит Старр. – Эта новая технология вдохновила меня, и мне нравилось создавать эти NFT, сочетающие мое художественное искусство и мою музыку.

Перед аукционом запустят виртуальную галерею произведений Старра под названием RingoLand, к которой поклонники смогут получить доступ через платформу Spatial.

Источник: InterMedia

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