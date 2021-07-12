Рисунок Леонардо да Винчи, продали за рекордные 8,9 миллионов

Рисунок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи, продали на аукционе Christie’s за рекордные для работ художника 8,86 миллиона фунтов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

До начала аукциона набросок головы медведя оценивали в 8−12 миллионов фунтов. Как отмечается, он выполнен серебряной иглой на бумаге розово-бежевого оттенка. Размер картины составляет семь на семь сантиметров. Технике такого рисунка Леонардо да Винчи обучил флорентийский художник Андреа дель Верроккьо.

Эксперты отмечают, что рисунок художник создал в первой половине 1480-х годов. Это одна из восьми работ да Винчи, которые находятся в частных коллекциях.

Предыдущий рекорд стоимости работ Леонардо да Винчи поставили в 2001 году, когда рисунок «Лошадь и всадник» продали за 8,1 миллиона фунтов.

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