Звёзды

Рита Дакота подхватила экзотическую болезнь на Бали

Автор Эвелина Никанорова

Рита Дакота серьезно заболела на Бали, куда она отправилась на отдых. В настоящее время артистка находится в индонезийской больнице. В своем микроблоге она опубликовала фотографию с ярко-красным лицом, ставшим следствием высокой температуры.

Рита Дакота подхватила экзотическую болезнь на Бали

– Посмотрите на цвет лица, – пожаловалась Рита поклонникам.

Изначально медики предположили, что у певицы брюшной тиф, но впоследствии диагноз уточнился. По новым данным, Дакота подхватила на Бали лихорадку Денге, которая сопровождается высокой температурой и болью в мышцах и суставах. Сейчас ее состояние немного улучшилось, сообщает «7 дней» со ссылкой на бойфренда Риты Федора Белогая.

– Малышка пока еще слаба. Болезнь отступает, но Рита в основном спит. Я все время рядом с ней. Забочусь и берегу, чтобы она скорее к вам вернулась, – рассказал Федор.

Источник: InterMedia

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