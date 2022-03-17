Рита Дакота подхватила экзотическую болезнь на Бали

Рита Дакота серьезно заболела на Бали, куда она отправилась на отдых. В настоящее время артистка находится в индонезийской больнице. В своем микроблоге она опубликовала фотографию с ярко-красным лицом, ставшим следствием высокой температуры.

– Посмотрите на цвет лица, – пожаловалась Рита поклонникам.

Изначально медики предположили, что у певицы брюшной тиф, но впоследствии диагноз уточнился. По новым данным, Дакота подхватила на Бали лихорадку Денге, которая сопровождается высокой температурой и болью в мышцах и суставах. Сейчас ее состояние немного улучшилось, сообщает «7 дней» со ссылкой на бойфренда Риты Федора Белогая.

– Малышка пока еще слаба. Болезнь отступает, но Рита в основном спит. Я все время рядом с ней. Забочусь и берегу, чтобы она скорее к вам вернулась, – рассказал Федор.

Источник: InterMedia