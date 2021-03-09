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Рита Дакота представила новинку в свой день рождения

Автор Эвелина Никанорова 47
Дакота

Певица, отмечающая сегодня 31-летие, подарила фанатам свежий релиз.

В песне «Карандаш» Рита Дакота делится жизненной философией и оптимистичным настроем. Сингл спродюсировал Роман Бестселлер.

«Песня, сотканная из тысяч голосов и мыслей, из самых лучших цитат, из философии, из жизненного опыта, своего и чужого, из осознаний, из молитв и медитаций, из обрывков фраз, подслушанных в метро, прочитанных в книгах, из кусочков жизненных дорог каждого из нас. Немудрено, что я и сама начала «с чистого листа», только когда поменяла «карандаш». Так что эта песня очень симвоЛИЧНАЯ», — поделилась Рита Дакота.

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