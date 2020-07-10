Listen to «Рядом с Палангой планируется построить бассейны с геотермальными источниками» on Spreaker. Недалеко от Палангского аэропорта власти курорта планируют построить комплекс открытых и закрытых бассейнов с геотермальными источниками. Они находятся на глубине около километра на всем расстоянии от Неринги до Паланги.

Температура воды в источниках — около 40 градусов, поэтому их можно использовать и зимой. Власти Паланги признают, что такой проект — не по силам самоуправлению, поэтому после подготовки документов начнется поиск инвесторов.