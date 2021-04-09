Рядом с Палангским аэропортом можно сделать тест на COVID-19

С сегодняшнего дня путешественники могут с делать платный тест на коронавирус рядом с Палангским аэропортом.

Время работы лаборатории согласовано с графиком полетов, в том числе и по выходным. К слову, в аэропорту Паланги по предварительной регистрации пройти платный тест могут не только те, кто отправляется в путешествие, но и все желающие.

Для того чтобы сделать тест на коронавирус, надо заранее зарегистрироваться на странице rezus.lt. Специалисты рекомендуют рассчитать время заранее и приезжать в аэропорт, когда до рейса остается более 2 часов. При себе надо будет иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее платное тестирование уже начали проводить около аэропортов Вильнюса и Каунаса.

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