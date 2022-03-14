Рэпер Фейс не вернётся в Россию

Рэпер Иван Дремин, который известен под сценическим именем Фейс (Face), уехал из России и больше не будет давать там концерты.

– Меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды, – заявил музыкант в телеграме. – Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей, потому что кто-то должен это сделать и так уж вышло, что эта нелегкая доля всегда приходится на таких, как я, потому что у истинного зла никогда не хватит смелости признаться даже самим себе в собственных злодеяниях.

Это его первый пост с момента начала военной операции России на Украине.

– Многие меня спрашивали – почему я не высказываюсь? Почему я молчу? Я хочу рассказать вам о том, что происходило со мной в последние две недели. Мой ответ прост – я был в шоке, я просто оцепенел, да я до сих пор не могу поверить в то, что это случилось и продолжается прямо сейчас. В то, что в это вовлечена моя страна, в то, что люди, с которыми я дружил, это “понимают”, а некоторые даже одобряют. Люди с кем я жил по соседству, с кем я ходил в один продуктовый магазин, – объяснил рэпер.

Куда Фейс уехал из России, он не сообщил. Рэпер заявил, что возвращаться он не собирается:

– Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России. <…> Когда-нибудь Россия станет достойным государством, с людьми, у которых современный и разумный менталитет, но сегодня это, к сожалению, не так. Я надеюсь когда-нибудь вновь увидеть свою семью, увидеть свою аудиторию, спеть на русском языке для своего народа. И я верю, что это произойдет. Потому что нравится вам всем это или нет, но будущее России за такими, как я, а не за такими, как вы. Будущее России – это люди, у которых в руках кисти и микрофоны, а не автоматы с гранатами. Будущее России – это мысль и свобода. Будущее России – это мы.

Источник: InterMedia