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Роберт Дауни-младший пишет книгу о диете

Автор Эвелина Никанорова

Роберт Дауни-младший объединился с автором бестселлеров по вопросам окружающей среды Томасом Костигеном для написания книги «Крутая еда: стирая свой углеродный след одним укусом за раз» (Cool Food: Erasing Your Carbon Footprint One Bite At A Time).

Роберт Дауни-младший пишет книгу о диете

Будущие соавторы планируют написать книгу, которая, по их словам, предоставит умную, доступную и революционную карту выбора продуктов питания, решающего проблемы климата.

Это первая крупная научно-популярная книга Дауни-младшего, который начал интересоваться правильным питанием с самого начала своей карьеры в Marvel, чтобы подготовиться к суровым условиям на съемках в роли Железного человека. В то время как в Голливуде были озабочены сокращением углеродного следа, сделать это с помощью диеты кажется инновационным способом.

– Наше лучшее глобальное продовольственное будущее не требует заламывания рук, причудливых диет или радикального стыда – просто есть перспективы находить множество решений, которые у всех на виду, – сказал Дауни-младший. – Вместе с Костигеном в кабине и грозным наземным контролем от Blackstone это станет захватывающим приключением. Присоединяйтесь к нам.

Дауни-младший и Костиген подробно расскажут о том, как создать безуглеродную диету. Кроме того, авторы поделятся мнением о своей парадигме крутой еды. Дуэт отправит читателей в приключенческую историю, рассказывая о том, где эти продукты выращиваются и продаются – от экзотических регионов, местного производства и гигантских оптовых рынков до простых и отмеченных звездами Мишлен ресторанов.

Источник: InterMedia

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