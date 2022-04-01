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Роберт Родригес снимет новых «Детей шпионов» для Netflix

Автор Эвелина Никанорова

Netflix перезапустит франшизу «Дети шпионов». В режиссерское кресло вернется Роберт Родригес, создавший оригинальную картину. Родригес выступит также сценаристом и продюсером новой полнометражной киноленты.

Роберт Родригес снимет новых «Детей шпионов» для Netflix

Оригинальный фильм «Дети шпионов» вышел в 2001 году. В нем снимались Алекса ПенаВега, Антонио Бандерас, а также Карла Гуджино и др.

Детали сюжета новых «Детей шпионов» держатся в тайне, но известно, что действие будет развиваться вокруг новой семьи. Проект знаменует собой продолжение сотрудничества Родигеса с Netflix, который снял для компании фильм о супергероях «Мы можем быть героями» 2020 года. У картины запланирован сиквел, который находится в разработке.

Источник: InterMedia

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