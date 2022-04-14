Родинки. Какими они бывают, и как отличить «хорошую» родинку от «плохой»

Это «Культура здоровья». Тема нашего сегодняшнего эфира – родинки. Какими они бывают, и на что надо обратить внимание, наблюдая за своими родинками? Как отличить обычную родинку от злокачественной? Как часто надо проверять родинку у специалиста, и какие существуют способы удаления?

На все эти вопросы мы попросили ответить врача-дерматолога Юргину Уселене.

– Родимые пятна можно разделить на несколько групп – врожденные и приобретенные. Врожденные – это родинки, с которыми человек рождается, или которые появляются в первые годы жизни. Они могут быть как очень маленькими, так и очень большими. Родинки обычно однотонные, они могут быть от коричневого до черного цвета. С ростом ребенка родинки могут увеличиваться. Приобретенные – это родинки, которые появляются уже на протяжении жизни. Новые родинки чаще всего возникают в возрасте до 30-40 лет. Они бывают небольшими, плоскими, с ясными четкими краями. Равномерно окрашенные. Чаще всего они появляются на тех местах, которые открыты и больше бывают на солнце – на руках, на ногах, в зоне декольте. А генетическая предрасположенность, загары, светлая кожа – обусловливают, что у людей могут быть сразу, или появляться позже, такие родинки.

Атипичные родинки

Наверное, самое актуальное, что нужно знать, – это атипичные родинки. Те, на которые надо обязательно обратить внимание. Те, которые видоизменяются и тем самым пугают людей. Им обычно свойственна асимметрия, темный оттенок, неправильные контуры, неравномерность окраски. По размеру они могут быть больше, чем полсантиметра. Такие же признаки свойственны и для меланомы. Атипичные родинки считаются предраковым состоянием кожи, и существует большой риск, что они могут стать злокачественными. Такие родинки чаще всего появляются у людей, у которых большое количество родинок. Более 50 – 70 родинок на всем теле. Как правило, если мы находим такую родинку, – то мы фотографируем ее специальным оборудованием и рекомендуем за ней наблюдать. Если же у врача возникает подозрение, что эта родинка может быть злокачественной, ее рекомендуется удалить хирургическим способом.

Консультация у дерматолога

Здоровому взрослому человеку рекомендуется проверять родинки раз в год-два, если их не очень много. Если вы еще никогда не проверялись, то обязательно сделайте это. Важно помнить, что если вы заметили новую родинку, или если какая-то родинка увеличилась в размерах, изменились ее форма, оттенок, края, надо обязательно показать такую родинку врачу. В более взрослом возрасте – старше 40 или 50 лет – новые родинки не должны появляться. Поэтому если вы заметите новую родинку, тоже обязательно надо будет провериться у врача.

В первую очередь, если человек приходит проконсультироваться по поводу родинок, или на осмотр, или обращается с просьбой удалить родинку, врач всегда осматривает пациента. Мы проводим дерматоскопическое исследование. Через дерматоскоп мы видим признаки, свойственные доброкачественным или злокачественным новообразованиям. Их вид зависит от изменений на поверхности кожи. Мы оцениваем родинку и говорим, надо ее удалять или нет. Если родинку надо удалять, то она удаляется хирургическим путем. Иногда люди обращаются, потому что просто хотят удалить родинку по эстетическим причинам. И тогда мы оцениваем, точно ли она не злокачественная, нет ли у нее склонности к озлокачествлению. В этом случае такие родинки можно удалять лазером.

Родинки-невусы и меланомы

Как уже рассказала специалист, родинка – это доброкачественное образование на коже. Оно может появляться на любом месте тела, и в некоторых случаях может перерождаться в злокачественное образование. В медицине родинка называется невус, а если она довольно крупных размеров – родимое пятно. Перерождение родинок и развитие меланомы может возникать по ряду причин. Это и генетическая предрасположенность, и гормональная перестройка организма, и повреждение родинки. Но, наверное, самая известная причина – это солнечные ожоги, ультрафиолетовое облучение. И это та причина, которой мы сами с легкостью можем избежать. Просто надо соблюдать те правила, о которых постоянно напоминают дерматологи. Избегать излишнего пребывания на солнце. Носить легкую светлую одежду и головные уборы, защищающие от солнца. При загорании наносить солнцезащитный крем. Но при этом – помнить, что в самые жаркие часы, примерно с 10 до 15 часов, загорать вообще нельзя.

ABCDE – «азбука меланомы»

Кроме того, специалисты советуют раз в год – лучше всего это делать после сезона летних отпусков – проходить осмотр у дерматолога. Во время него специалист сможет внимательно рассмотреть и оценить состояние невусов. А в интервалах за родинками можно следить и самостоятельно. Для этого существует своеобразная «азбука». Она состоит из первых пяти букв латинского алфавита: A, B, C, D и E. Каждая из этих букв описывает показатель, по которому и оценивается состояние родинок. A (asymmetry) означает асмметрию. «Хорошие» родинки обычно симметричны. Другой признак «нехорошей» родинки В (border irregularity) – неровный край. Третий – С (color), цвет. Он должен быть равномерным. D (diameter) – это диаметр. У «хорошей» родинки он не превышает 5 мм. Для удобства эта величина сравнивается с тетрадной клеточкой. Наконец, последний параметр Е (evolving) – изменчивость цвета, формы, размера. Итак, если есть хотя бы какие-то изменения в состоянии родинки, лучше не волноваться, а обратиться к специалисту. Так можно будет избежать серьезных проблем.