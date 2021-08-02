Родители не спешат покупать детям новые школьные униформы

Приближается новый учебный год, однако родители не спешат покупать своим детям новые школьные униформы. По словам продавцов специалзированных магазинов, они не помнят, чтобы покупателей было так мало. А некоторые общеобразовательные учреждения, учитывая просьбы родителей, обещают позволить не носить униформы.

По рассказам родителей, в прошлом году на униформы было потрачено много. И несмотря на то, что дети из них уже выросли, родители не спешат покупать новые. Ведь в настоящий момент непонятно, каким будет этот учебный год и не придётся ли опять учиться дистанционно.

Продавцы тоже замечают, что родители не спешат с покупкой школьной одежды. Большинство людей ежедневно следят за ситуацией. И пока необходимости в покупке униформ нет. Однако это не означает, что они не понадобятся совсем. Видимо, многие родители надеются купить униформу в последний момент, когда будет понятно насчёт учебного года.

Согласно школьным правилам, униформы следует носить уже с 1 сентября. В связи с этим некоторые общеобразовательные учреждения раздумывают о том, чтобы позволить ученикам первое время ходить без униформ. К примеру, директор паневежской гимназии Minties Рамуте Стасявичиене утверждает, что по этому вопросу к ней обращаются многие родители. Она просит родителей пока не спешить с покупкой – решение будет принято после 17 августа. Кроме того, по её словам, можно приобрести и ношеную форму.

Между тем представители Министерства просвещения утверждают, что в сентябре ученики вернутся в школы. В свою очередь, общеобразовательным учреждениям стоит проявить гибкость в ситуации с униформами.

Отметим, что некоторые магазины, торгующие школьными униформами, стали предоставлять 4-месячную гарантию возврата товара. Однако гарантия действует только в том случае, если униформу не надевали и на ней сохранились все этикетки.

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