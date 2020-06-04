Listen to «Родители учеников начальной школы перестанут получать пособие с 8 июня» on Spreaker.

Завершается выплачивание пособий по болезни родителям, которые во время карантина присматривали дома за детьми. Отмечено, что хотя карантин еще продолжается, все детсады и школы уже могут работать. Поэтому Сейм решил, что родители учеников начальных классов перестанут получать выплату по болезни со следующего понедельника, 8 июня, поскольку для них учебный год уже заканчивается.

Между тем, выплаты родителям детей детсадовского и дошкольного возраста прекратятся после вступления поправок в силу, т.е. на следующий день после подписания их президентом.