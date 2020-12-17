Родители в разводе. Считаются ли они «одной семьей» или «одним домашним хозяйством»?

В связи с ужесточением карантинных условий в Министерство юстиции поступает много вопросов о том, что юридически означают понятия «семьи» и «домашнего хозяйства» в случае, когда родители находятся в разводе, и каким образом в сегодняшней ситуации они могут общаться со своим ребенком.

Министерство юстиции разъясняет ситуацию таким образом. Гражданский кодекс предусматривает, что прервавшие брак и не проживающие вместе бывшие супруги не считаются одним домашним хозяйством.

Постановление правительства предусматривает, что членами семьи являются лица, зарегистрировавшие свои отношения; а также дети или приемные дети, несовершеннолетние дети, родители, приемные родители или опекуны кого-либо из них. Несмотря на то, что человек и его дети живут отдельно, они считаются семьей, а дети даже после развода родителей считаются членами семьи каждого из разведенных родителей.

Поэтому на них не распространяется принятый Правительством запрет на близкие контакты, и ребенок может встречаться как с отцом, так и с матерью, прервавшими свои отношения. Общение с обоими родителями – это неотъемлемое право ребенка.

Если разведенные отец или мать планируют отправиться в другой муниципалитет к своему ребенку – это будет считаться объективной причиной, поскольку общение раздельно проживающих родителей с ребенком является их правом и обязанностью.

Министерство юстиции призывает родителей в таких ситуациях ответственно оценивать потенциальные риски общения с другой семьей или домашним хозяйством, отдавая приоритет удаленному общению и встречам вне помещений, на воздухе, с соблюдением всех требований безопасности – и так общими усилиями остановить распространение вируса.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.