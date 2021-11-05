Дети

Родителям на заметку: адаптация ребёнка в детском саду

Автор Евгений Русаков
Родителям на заметку: адаптация ребёнка в детском саду
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В рубрике «Родителям на заметку» специалист-воспитатель Елена Найдёнова из детского сада Saulutė делится ценными советами на тему адаптации ребёнка в детскому саду.

Часто родители задают воспитателям вопросы: почему ребёнок идёт в сад со слезами, и когда это уже закончится? Действительно, у многих детей младших групп адаптация к дошкольному учреждению проходит болезненно: малыши долго не могут привыкнуть к детскому саду, устраивают истерики, прячутся за спины мам, плачут. Попробуем разобраться, почему так происходит, и как облегчить адаптацию ребёнка к детскому саду.

Дети привыкают к детскому саду по-разному: кто-то спокойно идёт, кто-то со слезами. Это нормально! Чаще всего у детей в возрасте 1,5-3 лет расставание с родителями сопровождается слезами. Потом они отвлекаются на игрушку и успокаиваются. Это происходит изо дня в день, и если ребёнок будет ходить каждый день, то он довольно быстро адаптируется.

Однако есть такие детки, которым труднее привыкнуть. И они привыкают. Труднее всего адаптируются дети, круг общения которых был сведён к минимуму – мама, бабушка и папа. Лучше, конечно, если дети будут больше общаться со своими сверстниками. Соблюдайте самое важное правило: спокойная мама – спокойный ребёнок. Отдавая ребёнка воспитателю, пытайтесь сохранять спокойствие, потому что дети очень хорошо чувствуют эмоциональное состояние.

Совет такой: настройте себя на расставание заранее. Помните, что это неизбежно. Переодели ребёнка, поцеловали, пообещали, что обязательно заберёте его из детского сада и быстренько ушли. Вот правильный алгоритм действий в первые дни. Нельзя ребёнка сразу оставлять на целый день. Он вдали от мамы, и он постоянно чувствует, что он один. Поэтому первое время ребёнок должен быть в садике около часа, и постепенно это время увеличивается. И будет всё отлично! Ребёнок должен чувствовать, что родители спокойны в момент, когда они приводят его в детский сад.

И в заключение ещё один важный совет родителям: старайтесь приходить за ребёнком, который тяжело привыкает к садику, раньше, чтобы он не оставался одним из последних в группе. Поддерживайте его во всём! Хвалите, улучшайте его настроение, чаще улыбайтесь, сохраняйте спокойствие, и вы заметите, что ребёнок начал ходить в детский сад с удовольствием.

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