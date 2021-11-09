Родителям на заметку: дистанционное обучение во время пандемии

В рубрике «Родителям на заметку» заместитель директора по учебной части Ирена Гонтовник из детского сада – начальной школы Saulutė делится ценными советами на тему дистанционного обучения в пандемийный период.

Учёба дома требует огромной дисциплины не только от ребёнка, но и от его родителей. Так что же делать родителям, чтобы помочь ребёнку пережить этот период дистанционного обучения, чтобы он был более лёгким?

Постарайтесь сохранить привычный распорядок дня, чтобы ребёнок вовремя просыпался утром и успевал позавтракать до начала уроков. Также очень важно, чтобы ребёнок и вечером вовремя ложился спать.

Необходимо оценить технические возможности: есть ли у ребёнка дома компьютер или планшет. Если нет, можно всегда обратиться в школу с просьбой, чтобы ребёнку выдали необходимые устройства на период дистанционного обучения. Хорошо, если у ребёнка есть своя комната для обучения. Если нет, то необходимо выделить ребёнку какой-то отдельный, тихий, светлый уголок.

Необходимо убедиться, что дома без сбоев работает Интернет. Заранее выясните, по какому расписанию будет заниматься ребёнок в период дистанционного обучения. Попробуйте освоить вместе с ребёнком несколько дистанционных уроков.

Родителям необходимо поддерживать своих детей, особенно младших школьников, т.к. именно такому возрасту особенно не хватает учителя, его руководства, его указаний. Постоянно интересуйтесь у ребёнка, как у него дела, что нового он узнал сегодня, о чём спрашивал учитель, как его оценили. При необходимости предложите ребёнку свою помощь.

Очень важно, чтобы родители были сдержаны в отношении детей. Задача не в том, чтобы сильно контролировать, а в том, чтобы помочь и направить своего ребёнка. Предусмотрите периоды самостоятельной активности ребёнка. Пусть у него будет своё личное время. Обязательно поддерживайте контакт со школьными учителями.

Помните, что от вашего участия будет зависеть качество дистанционного обучения вашего ребёнка, и тогда у него всё получится и он будет доволен собой!