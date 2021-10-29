Родителям на заметку: как подготовить ребёнка к детскому саду

Вы собрались посещать детский сад, и это прекрасно! Малыш должен расти, развиваться в коллективе, но вы должны к этому подготовиться. И прежде всего начинать подготовку родители должны с себя. Их задача – справиться с собственными страхами и прояснить мотивы, почему малыш должен ходить в детский сад.

Привыкание к детскому саду – процесс не быстрый и многоэтапный. Ребёнку нужно освоиться в новом качестве, познакомиться с новыми детьми, со взрослыми. Также ребёнку нужно подстроиться под режим дня, поэтому за месяц до начала посещения детского сада постарайтесь начать приучать его к режиму, идентичному тому, который принят в детском саду. Чем раньше это будет сделано, тем лучше это будет для малыша. Кроме того, когда кроха начинает посещать детский сад, этого режима следует придерживаться не только в будние дни, но и в выходные.

Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются родители, – это неготовность ребёнка оставаться один на один с воспитателями, с чужими детками, ведь они им незнакомы. Если у вас есть какая-то возможность, то вы можете оставить бабушке, дедушке, крёстным ну хотя бы ненадолго, чтобы ребёнок понимал, что он может остаться на какое-то время без мамы. Стимулируйте общение вашего ребёнка с другими людьми, например, во время ежедневных прогулок на площадке. Старайтесь гулять там, где гуляют другие дети. Так ребёнок будет проще адаптироваться к коллективу детского сада.

Бывает, у ребёнка есть очень хорошая и любимая игрушка. Он может приходить с ней в сад, чтобы она напоминала ему дом. Это тоже создаёт определённое спокойствие для ребёнка, поэтому почему бы и нет? Желательно, чтобы родители приучали ребёнка к горшку, чтобы в садике это не доставляло ему стресс.

Соблюдение всех этих простых правил поможет вам быстро и легко настроить малыша на посещение детского сада. Помимо этого не забудьте настроить и самих себя на то, что малыш взрослеет и теперь уже может самостоятельно справляться со многими вещами в детском саду. И тогда и малыш будет получать удовольствие от посещения детского сада, и вы будете спокойны за своего ребёнка.