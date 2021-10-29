Дети

Родителям на заметку: как подготовить ребёнка к детскому саду

Автор Евгений Русаков
Родителям на заметку: как подготовить ребёнка к детскому саду
Pavyzdys 1350x250px 2

В рубрике «Родителям на заметку» специалист-воспитатель Елена Найдёнова из детсада Saulutė делится ценными советами на тему того, как подготовить ребёнка к детскому саду.

Вы собрались посещать детский сад, и это прекрасно! Малыш должен расти, развиваться в коллективе, но вы должны к этому подготовиться. И прежде всего начинать подготовку родители должны с себя. Их задача – справиться с собственными страхами и прояснить мотивы, почему малыш должен ходить в детский сад.

Привыкание к детскому саду – процесс не быстрый и многоэтапный. Ребёнку нужно освоиться в новом качестве, познакомиться с новыми детьми, со взрослыми. Также ребёнку нужно подстроиться под режим дня, поэтому за месяц до начала посещения детского сада постарайтесь начать приучать его к режиму, идентичному тому, который принят в детском саду. Чем раньше это будет сделано, тем лучше это будет для малыша. Кроме того, когда кроха начинает посещать детский сад, этого режима следует придерживаться не только в будние дни, но и в выходные.

Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются родители, – это неготовность ребёнка оставаться один на один с воспитателями, с чужими детками, ведь они им незнакомы. Если у вас есть какая-то возможность, то вы можете оставить бабушке, дедушке, крёстным ну хотя бы ненадолго, чтобы ребёнок понимал, что он может остаться на какое-то время без мамы. Стимулируйте общение вашего ребёнка с другими людьми, например, во время ежедневных прогулок на площадке. Старайтесь гулять там, где гуляют другие дети. Так ребёнок будет проще адаптироваться к коллективу детского сада.

Бывает, у ребёнка есть очень хорошая и любимая игрушка. Он может приходить с ней в сад, чтобы она напоминала ему дом. Это тоже создаёт определённое спокойствие для ребёнка, поэтому почему бы и нет? Желательно, чтобы родители приучали ребёнка к горшку, чтобы в садике это не доставляло ему стресс.

Соблюдение всех этих простых правил поможет вам быстро и легко настроить малыша на посещение детского сада. Помимо этого не забудьте настроить и самих себя на то, что малыш взрослеет и теперь уже может самостоятельно справляться со многими вещами в детском саду. И тогда и малыш будет получать удовольствие от посещения детского сада, и вы будете спокойны за своего ребёнка.

Telegram Rusradio Lt 1
Метки:

Актуальные новости

Vizualizacija 85470777 580x460

Новые детские сады в Пилайте. Комментарий сотрудника самоуправления

Автор RUSRADIO LT
Детское автокресло. Памятка для заботливых родителей

Детское автокресло. Памятка для заботливых родителей

Автор Евгений Русаков
Внеурочные занятия для вильнюсских школьников станут доступнее

Внеурочные занятия для вильнюсских школьников станут доступнее

Автор Анжелика Орлёнок
У детей русских и польских учебных заведений будет больше часов литовского языка

У детей русских и польских учебных заведений будет больше часов литовского языка

Автор Анжелика Орлёнок
Зимние школьные каникулы

Зимние школьные каникулы

Автор RUSRADIO LT
В Вильнюсе и Каунасе пройдёт ярмарка Mamų mugė

В Вильнюсе и Каунасе пройдёт ярмарка Mamų mugė

Автор Евгений Русаков
Детские кружки освобождены от арендной платы

Детские кружки освобождены от арендной платы

Автор Евгений Русаков
Завершена реконструкция четырёх столичных стадионов

Завершена реконструкция четырёх столичных стадионов

Автор Евгений Русаков
116720383 586351935371538 8615526852199078035 N 580x460

Аренда детских книг через интернет

Автор RUSRADIO LT