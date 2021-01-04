Родителям положены выплаты по присмотру за детьми

Родители, которые из-за карантина не ведут детей в садик и присматривают за ними дома, с января смогут получать выплаты по болезни, напоминает Соцмин.

В том случае, если садик не посещают двое или больше детей из одной семьи, на выплату могут претендовать оба родителя. Кроме того, после зимних каникул родители смогут получать выплату по болезни и когда они остаются дома с учениками начальных классов, для которых обучение продолжится в удаленном режиме. Размер выплаты – примерно 65% от зарплаты “на бумаге”.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.