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Rolling Stones попали на королевские марки

Автор Эвелина Никанорова
Rolling Stones попали на королевские марки
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Королевская почта Великобритании выпустила серию из 12 марок с изображением участников Rolling Stones к 60-летию группы.

На знаках почтовой оплаты можно увидеть фотографии выступлений легендарного коллектива в лондонском Гайд-парк в июле 1969 года, в Нью-Йорке в июле 1972-го и в Небуорте, Хартфордшир, в августе 1976-го, а также несколько групповых снимков и постер. В память о покойном барабанщике Чарли Уоттсе одну из марок украшает его портрет.

Королевская почта сообщает, что она «тесно сотрудничала с участниками группы и их менеджментом в вопросе выпуска». Rolling Stones стали всего лишь четвертой музыкальной группой в истории, удостоивших этой чести после Beatles в 2007 году, Pink Floyd в 2016 году и Queen в 2020 году. В продажу марки поступят 20 января.

Источник: InterMedia

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