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«Романтика» – последний трек группы RASA

Автор Эвелина Никанорова 13
RASA

RASA выпустили сингл «Романтика», который, по словам самих участников группы, станет их последним треком.

Что именно это значит, семейный дуэт пока не объяснил. Возможно, Виктор и Дарья решили сделать паузу в творческой деятельности, чтобы больше времени уделять своему ребёнку, родившемуся прошлой осенью. Кроме того, есть фанатская гипотеза о том, что дело лишь в названии и скоро музыканты представят какой-то другой проект.

Артисты обещают раскрыть все подробности в ближайшее время.

А пока слушаем их новую поп-рэп-балладу.

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