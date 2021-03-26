«Романтика» – последний трек группы RASA

RASA выпустили сингл «Романтика», который, по словам самих участников группы, станет их последним треком.

Что именно это значит, семейный дуэт пока не объяснил. Возможно, Виктор и Дарья решили сделать паузу в творческой деятельности, чтобы больше времени уделять своему ребёнку, родившемуся прошлой осенью. Кроме того, есть фанатская гипотеза о том, что дело лишь в названии и скоро музыканты представят какой-то другой проект.

Артисты обещают раскрыть все подробности в ближайшее время.

А пока слушаем их новую поп-рэп-балладу.

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