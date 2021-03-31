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Роналдо попросил прощения у матерей своих поклонников

Автор Эвелина Никанорова 17
Рональдо

Футболист Роналдо, выступавший за сборную Бразилии в девяностые и нулевые, в 2002 году появился на публике с ужасной стрижкой: на бритой голове красовалась полукруглая челка.

И вот 19 лет спустя Роналдо вспомнил про эту стрижку — и сказал, что она была ужасной.

 «Я прошу прощения у всех матерей, чьи дети сделали такую же стрижку», — заявил футболист.

Он понимает, о чем говорит: ранее его собственная мать называла стрижку «очень уродливой» и отмечала, что Роналдо выглядел бы лучше, если бы просто сбрил челку.

Но если Роналдо и сам знал, что стрижка ужасная, зачем он ее сделал? Футболист уже объяснял ранее, но сейчас еще раз напомним читателям. Что /это было перед полуфиналом чемпионата мира, где сборная Бразилии играла против сборной Турции. Роналдо получил травму ноги, и чтобы СМИ не приставали к нему по этому поводу, просто обрил половину головы.

«Я спросил у товарищей по команде, нравится ли им стрижка, а они сказали: „Нет, это ужасно! Сбрей ее!“. Но журналисты увидели стрижку и забыли о травме», — вспомнил Роналдо.

В матче против сборной Турции он забил единственный гол и вывел команду в финал.

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