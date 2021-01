Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

В итоге, Рональду побил полувековой рекорд Йозефа Бицана, сообщил аналитический портал о футболе Squawka.

⬡ 1,040 games

⬢ 760 goals

⬡ 30 trophies

Cristiano Ronaldo has now scored more goals than any other player on record, surpassing Josef Bican’s official total of 759. 🐐 pic.twitter.com/rAN0rsYru6

— Squawka Football (@Squawka) January 20, 2021