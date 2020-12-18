Роскошная Лобода стала невестой, неожиданное видео: “С замиранием сердца…”

В новом видео, которое звезда разместила в Инстаграм, она предстала в фате.

Светлана позировала за длинным столом с девушками, которые всячески изгибались под музыку. А рядом со звездой танцевали еще две девушки. Артистка улыбалась, ее вид был спокойным. Красивая фата, накинутая на голову певицы развивалась от движений танцовщиц.

Мы живем в сложное время и сегодня всем нам, как никогда прежде, нужна любовь и поддержка семьи. Я пою эту песню с мыслями о каждом из нас!

Эта песня о пути к счастью, которое порой кажется неуловимым, но оно обязательно случится, если ты обращен к СВЕТУ.

Ваша LO❤️

написала Лобода.