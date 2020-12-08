Россияне: лучшие актеры и актрисы десятилетия

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, какие актеры, по мнению россиян, оказали наибольшее влияние на развитие отечественного кинематографа в 2010—2020 годах.

Среди российских актеров-мужчин россияне выделили сразу двоих: Константина Хабенского и Александра Петрова. Вторую строчку рейтинга разделили Сергей Безруков и Данила Козловский. И если заслуги Сергея Безрукова в российском кино отмечают и мужчины, и женщины, то вот за Данилу Козловского чаще голосовали дамы. Завершил тройку лидеров Владимир Машков.

Лучшей российской актрисой россияне считают Светлану Ходченкову. Отметим, что ее актерский талант чаще признают женщины. Чулпан Хаматова оказалась на второй месте. Третью строку рейтинга разделили Екатерина Климова и Елизавета Боярская.

Кроме того, выяснилось, что в кино не хватает харизматичных актрис. При выборе актрис россияне отмечали, что не знают женщин, достойных олицетворять 2010—2020 гг. в кинематографе.

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