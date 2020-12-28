Российский фильм и сериал, который появился онлайн накануне Нового года

Сериал Пассажиры это мистическая драма с Кириллом Кяро в роли необычного водителя такси. Клиенты Андрея это те, кто недавно умер. И становятся они пассажирами, т.к. в прошлом у них остались незаконченные дела. И пока они не откроют водителю свою душу и не осознают, что их держит на земле, такси будет продолжать свой путь.