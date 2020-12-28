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Российский фильм и сериал, который появился онлайн накануне Нового года

Автор RUSRADIO LT 68
Российский фильм и сериал, которые появились онлайн накануне Нового года

Доктор Лиза

Доктор Лиза

Один день из жизни знаменитой правозащитницы Елизаветы Глинки. Она с мужем готовится к 30-летию свадьбы, решает дела своего фонда, её преследует полиция, которое подозревает доктора в махинациях, она помогает людям. Драма с Чулпан Хаматовой в главной роли. Также в ролях Константин Хабенский и Андрей Бурковский. 

Пассажиры

Пассажиры 2020

Сериал Пассажиры это мистическая драма с Кириллом Кяро в роли необычного водителя такси. Клиенты Андрея это те, кто недавно умер. И становятся они пассажирами, т.к. в прошлом у них остались незаконченные дела. И пока они не откроют водителю свою душу и не осознают, что их держит на земле, такси будет продолжать свой путь.

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