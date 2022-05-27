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Роуэн Аткинсон носится по дому в трейлере сериала «Человек против пчелы»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Трейлер сериала «Человек против пчелы» вышел на Netflix. Проект был создан Роуэном Аткинсоном, который исполняет главную роль, и Уильямом Дэвисом («Как приручить дракона», «Кот в сапогах»), а Дэвид Керр («Без обид») стал сценаристом и режиссером.

Трейлер показывает Тревора (Аткинсон) в зале суда, когда судья зачитывает ему обвинения. В то время как судья выдвигает иск за иском, ролик переносит зрителя к самому началу злоключений героя, когда Тревор устроился на работу домработником в огромный особняк. Новость о его новой работе поражает его близких – видимо, долго на одной работе он не мог удержаться. Но все портит появление пчелы, которая залетает в приоткрытую дверь, и Тревор изо всех сил пытается уничтожить ее. Пока Тревор живет в своем временном доме, его битва с пчелой разгорается все больше и больше, и закрадываются сомнения, останется ли дом в целости до конца девятой серии.

В сериале снялись Джин Лу, Клоди Блейкли, Том Басден, Джулиан Райнд-Татт, Грег Макхью и Индия Фаулер. «Человек против пчелы» выйдет на Netflix 24 июня.

Источник: InterMedia

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