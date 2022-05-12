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Роуз Бирн пытается создать империю во 2-м сезоне «В ритме жизни»

Автор Эвелина Никанорова

Первый трейлер второго сезона сериала «В ритме жизни» (Physical) представил видеосервис Apple TV+. В центре сюжета черной комедии – домохозяйка Шейла Рубин (Роуз Бирн), которая нашла свое призвание в аэробике.

Если в первом сезоне Шейла, несмотря на все препятствия, запустила собственные видеоуроки и добилась первого успеха и признания, то во втором ее ждут новые испытания. Она разрывается между верностью своему мужу (Рори Сковел) и опасным влечением к кому-то другому. А поскольку она больше не единственный гуру здорового образа жизни в городе, ей придется обойти нескольких новых яростных конкурентов на пути к созданию полноценной фитнес-империи.

Премьера второго сезона «В ритме жизни» состоится на Apple TV+ 3 июня.

Источник: InterMedia

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