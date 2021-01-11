Роза Сябитова откроет онлайн-школу для свах

Роза Сябитова надеется, что этот год будет для нее насыщенным. Она рассказала поклонникам о планах на ближайшие 12 месяцев. В этом году сваха собралась покорять новые горизонты. В своем инстаграм-аккаунте она заявила о намерении открыть онлайн-школу.

Сябитова сообщила, что хочет обучать всех желающих сватовству. Эксперт шоу «‎Давай поженимся!» ждет талантливых людей, которые готовы освоить интересную и редкую профессию. Более подробную информацию о своей школе Роза пообещала рассказать позднее.

Кроме того, Роза Сябитова рассказала, что в этом году планирует завершить ремонт в доме, в котором живет ее дочь, а также открыть свой фитнес-центр. По словам свахи, этот объект станет знаковым и завершит строительство ее «‎родового гнезда».