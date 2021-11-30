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Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Автор Анжелика Орлёнок
Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения
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До Рождества остается 25 дней. На дворе выпал снег, и ожидание праздника стало более приятным. Почему бы не заняться творчеством и не начать делать своими руками Рождественские открытки в подарок близким? А для того, чтобы разбудить в себе вдохновение, предлагаем 7 интересных идей.

1. Аппликация

Это, наверное, самый простой и доступный вариант открыток. С аппликацией все мы знакомы с детства. Бумага (не обязательно цветная! она может быть даже обёрточная), ткань, какие-нибудь ленточки найдутся в каждом доме. А значит, подключив свою креативность, вполне можно создать что-то милое и уютное. Например, ёлочки из бумаги или фетра, снежинки. «Продвинутый» вариант – вихрь из праздничных фигурок, нарисованных витражными красками по стеклу, а затем наклеенных на бумагу.

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

2. Пуговицы

Второй по доступности вариант аппликации – с использованием пуговиц. Рисунок можно придумывать в зависимости от того, какие пуговицы найдутся в доме.

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

3. Украшения

Этот вариант, наверное, – уже для «продвинутых» мастеров. Или, во всяком случае, для тех, у кого есть в запасе разные бусинки и стразики – или желание их купить для своего творчества.

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

4. 3D-открытки

Вариант для людей, обладающих хорошим пространственным мышлением. Материал тот же, простой, – бумага. Но для того чтобы сделать такую открытку, придётся хорошенько потрудиться.

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

5. Детские пальчики

Для того чтобы сделать такую открытку, понадобятся детские пальчики. Ну, или взрослые. Но с детскими открытка получится более трогательной. В интернете по поиску  fingerprint craft можно найти очень забавные картинки с оленями, нарисованными за пару минут. Достаточно макнуть пальцы в краску и сделать их отпечатки на бумаге. А потом дорисовать ручкой или карандашом к этим отпечаткам глазки, ножки, рожки – должно получиться весело.

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

6. Рисунок

Открытку, конечно же, можно просто нарисовать своими руками. Но именно это будет сделать непросто тем, кто считает, что рисовать не умеет.

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

7. Вышивка

Наконец, вариант для настоящих рукодельниц. Любые варианты снежинок, ёлочек и всевозможных сказочных персонажей можно вышить на канве, лоскутке мешковины или просто ткани, а потом аккуратно наклеить на картонную базу для открытки.

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

 

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