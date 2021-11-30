Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

До Рождества остается 25 дней. На дворе выпал снег, и ожидание праздника стало более приятным. Почему бы не заняться творчеством и не начать делать своими руками Рождественские открытки в подарок близким? А для того, чтобы разбудить в себе вдохновение, предлагаем 7 интересных идей.

1. Аппликация

Это, наверное, самый простой и доступный вариант открыток. С аппликацией все мы знакомы с детства. Бумага (не обязательно цветная! она может быть даже обёрточная), ткань, какие-нибудь ленточки найдутся в каждом доме. А значит, подключив свою креативность, вполне можно создать что-то милое и уютное. Например, ёлочки из бумаги или фетра, снежинки. «Продвинутый» вариант – вихрь из праздничных фигурок, нарисованных витражными красками по стеклу, а затем наклеенных на бумагу.

2. Пуговицы

Второй по доступности вариант аппликации – с использованием пуговиц. Рисунок можно придумывать в зависимости от того, какие пуговицы найдутся в доме.

3. Украшения

Этот вариант, наверное, – уже для «продвинутых» мастеров. Или, во всяком случае, для тех, у кого есть в запасе разные бусинки и стразики – или желание их купить для своего творчества.

4. 3D-открытки

Вариант для людей, обладающих хорошим пространственным мышлением. Материал тот же, простой, – бумага. Но для того чтобы сделать такую открытку, придётся хорошенько потрудиться.

5. Детские пальчики

Для того чтобы сделать такую открытку, понадобятся детские пальчики. Ну, или взрослые. Но с детскими открытка получится более трогательной. В интернете по поиску fingerprint craft можно найти очень забавные картинки с оленями, нарисованными за пару минут. Достаточно макнуть пальцы в краску и сделать их отпечатки на бумаге. А потом дорисовать ручкой или карандашом к этим отпечаткам глазки, ножки, рожки – должно получиться весело.

6. Рисунок

Открытку, конечно же, можно просто нарисовать своими руками. Но именно это будет сделать непросто тем, кто считает, что рисовать не умеет.

7. Вышивка

Наконец, вариант для настоящих рукодельниц. Любые варианты снежинок, ёлочек и всевозможных сказочных персонажей можно вышить на канве, лоскутке мешковины или просто ткани, а потом аккуратно наклеить на картонную базу для открытки.