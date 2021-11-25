Рождественские птички, Ледовая арена и рекорд «Жальгириса»

Главную ёлку Президентского дворца украсят шерстяные птички. Возле лыжной трассы в столичном Лепкальнё может появиться Ледовая арена. «Жальгирис» в девятый раз стал чемпионом Литвы. Об этих и других новостях читайте ниже.
На Президентской ёлке поселятся рождественские шерстяные птички. Их изготовили из валяной шерсти в Йонаве в Jonavos Viltis и Центре людей с ограниченной ответственностью.
Министр окружающей среды: в следующем году дизельное топливо подорожает на 3-4 цента.
В Сейме озвучили идею о реставрации часов на Вильнюсской Ратуше.
Вильнюс занял третье место среди самых инновационных городов Европы. Он получил приз в размере 100 тысяч евро.
В Вильнюсе и Каунасе сегодня почтили память жертв Холокоста.
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Жителям Литвы предлагают сегодня одеваться в оранжевую одежду.
С выходных центр вакцинации Litexpo будет работать дольше, а в праздничные дни работать не будет.
В Вильнюсе в реке Нерис обнаружили загрязнения. Их зафиксировали около Жирмунайского моста.
Grinda сообщает, что завершились ремонтные работы на велосипедной и пешеходной дорожке у Неменчинского шоссе.
Возле лыжной трассы на Лепкальнё может появиться Ледовая арена. По задумке столичных властей, на арене будет две площадки: одна для хоккея, а другая – для фигурного катания.
Небольшой парк из ёлок появился у Каунасского самоуправления.
Церемония зажжения Клайпедской ёлки состоится 11 декабря. Церемонию перенесли на неделю, чтобы успеть украсить город к празднику. Напомним, что в этом году Клайпедская ёлка будет небольшой и под куполом.
В Паневежисе будет открыта скульптура, посвящённая предпринимателям. Её название – Verslo skrydis. Памятник в городе открывается впервые за пять лет.
Вильнюсский «Жальгирис» в девятый раз стал чемпионом Литвы. Это рекорд!
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе нас ждёт похолодание. Обещают до 10 градусов мороза.