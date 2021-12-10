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Рождественский забег. Дорогу Сантам, Эльфам, Оленям и другим!

Автор Анжелика Орлёнок
Рождественский забег. Дорогу Сантам, Эльфам, Оленям и другим!
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В это воскресенье, 12 декабря, в Вильнюсе состоится традиционный Рождественский забег. Он всегда вызывает массу позитивных эмоций. Участники забега одеваются в костюмы Санта-Клаусов и Белоснежек, оленей, эльфов и даже персонажей фантастических фильмов.

Традиция бегать в костюмах родилась случайно. Организаторы заметили, что участники забега, не отличающиеся высокими скоростями, огорчаются, когда прохожие обращают на это внимание. И посоветовали им одеваться в рождественские костюмы. Традиция прижилась, и с тех пор праздничный забег стал не только соревнованием, но и ярким весёлым мероприятием, привлекающим множество зрителей. 

Заглянем в историю

В этом году забег пройдет уже в 46-й раз. Впервые соревнование состоялось в 1975 году. Тогда оно называлось Новогодним забегом, и было задумано для того, чтобы спортивные энтузиасты могли отпраздновать Новый год в компании единомышленников. В первом забеге участвовало всего 77 человек.

Первым победителем Новогоднего забега на 12 км стал Пранас Баублис. Женщины соревновались на дистанции 6,5 км. В этом забеге лучшей оказалась Броне Шаблевичюте. А учитель физкультуры Витаутас Станявичюс – единственный участник, не пропустивший ни одного соревнования. В прошлом году он успешно преодолел дистанцию в 6 км. В этом, если у него нет тёзок, он тоже числится среди участников.

Вообще за всю историю соревнований самому молодому участнику было 3 года, самому старшему – 87. Самая низкая температура была в 1979 году. Тогда столбики термометров опустились до -30 градусов. Бегуны преодолевали дистанцию с заиндевевшими усами, замерзшими носами и ушами.

На очереди – новый Рождественский забег

В этом году, похоже, испытаний морозом для участников не будет. Синоптики обещают снег и температуру от -2 до +1 гр. Так что уже в воскресенье прямо с утра тысячи бегунов начнут соревноваться в забегах на 3, 6 или 12 километров. Самая длинная дистанция символизирует продолжительность года, 12 месяцев. Ну а для самых маленьких участников соревнований приготовлен так называемый «Забег гномов», дистанция которого – 300 м. Все забеги состоятся в центре столицы, старт забега – на проспекте Гедиминаса возле пл. Винцаса Кудирки.

Ограничения движения

12 декабря с 5:00 до 15:00 час. на всей территории Старого города, где проходят трассы для бегунов, будет закрыто движение. Внесены изменения и в расписание общественного транспорта. Изменятся маршруты и расписание:

  • до 12 час. – автобусов маршрута 6G, троллейбусов маршрутов 2, 3, 4, 17;
  • до 15 час. – автобусов маршрутов 10, 11, 33 и 89.
Рождественский забег. Дорогу Сантам, Эльфам, Оленям и другим!

Ограничения движения во время забега

Всю подробную информацию можно найти на странице Вильнюсского общественного транспорта, а также на странице забега в интернете и фейсбуке.

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