Рождественским елочкам настало время вернуться в лес

Вильнюс начинает высаживать свой первый Рождественский лес.

Муниципалитет столицы приглашает жителей города, которые сохранили в горшках свои рождественские елки, высадить их в открытый грунт.

Сделать это можно будет в новом Рождественском лесу возле Веркяйского дворца. Старт посадок объявлен на 20 марта. В этот день, объявленный Всемирным днем Земли, к числу создателей нового Рождественского леса можно будет присоединиться с 10 до 13 часов.

Сотрудники компании “Вильнюсские городские парки” будут ожидать всех желающих и с советами, и с необходимым инвентарем (для тех, у кого его не будет с собой). А для лучшей согласованности действий организаторы просят предварительно зарегистрироваться.

Вся подробная информация – на страницах Вильнюсского самоуправления.