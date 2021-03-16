Новости Отдых в Литве Самоуправления

Рождественским елочкам настало время вернуться в лес

Автор RUSRADIO LT 43
Рождественским елочкам настало время вернуться в лес

Вильнюс начинает высаживать свой первый Рождественский лес.

Муниципалитет столицы приглашает жителей города, которые сохранили в горшках свои рождественские елки, высадить их в открытый грунт.

Сделать это можно будет в новом Рождественском лесу возле Веркяйского дворца. Старт посадок объявлен на 20 марта. В этот день, объявленный Всемирным днем Земли, к числу создателей нового Рождественского леса можно будет присоединиться с 10 до 13 часов.

Сотрудники компании “Вильнюсские городские парки” будут ожидать всех желающих и с советами, и с необходимым инвентарем (для тех, у кого его не будет с собой). А для лучшей согласованности действий организаторы просят предварительно зарегистрироваться.

Вся подробная информация – на страницах Вильнюсского самоуправления.

Метки:

Актуальные новости

Группа «Кино» выпустила новый клип

Автор Эвелина Никанорова
курьер

Подкаст о жизни курьеров

Автор Эвелина Никанорова
В районе Варены будет возобновлен проект зубровника

Кедайняйский лесничий снял на камеру стадо зубров

Автор Анжелика Орлёнок
Наследников предлагается освободить от налога на автомобильные загрязнения © DELFI / Karolina Pansevič

Наследников предлагается освободить от налога на автомобильные загрязнения

Автор Эвелина Никанорова
Безопасный интернет

Международный день безопасного Интернета

Автор Эвелина Никанорова

Как добиться «климатически нейтральной экономики»

Автор RUSRADIO LT
Премьер-министр не сомневается, что карантин нужно будет продлить

Премьер-министр не сомневается, что карантин нужно будет продлить

Автор RUSRADIO LT
Литва отмечает День восстановления независимости

Литва отмечает День защитников свободы

Автор RUSRADIO LT
В Вильнюсе некоторые работники могут бесплатно сдать тест на COVID-19

Кому срочно надо сдать тест на коронавирус

Автор RUSRADIO LT