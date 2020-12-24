Рождественское поздравление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните

Дорогие!

Уходящий год нам запомнится навсегда.

Год, когда вокруг было много страхов, одиночества, потерь и грусти. Но вместе с тем это был и год, когда мы больше верили, больше открывали для себя, искали новые способы общения и радовались мелочам.

Пришлось научиться жить по-другому. И еще какое-то время придется так жить.

Сочельник и Рождество в этом году будут другими.

Но, находясь порознь, на самом деле мы находимся с теми, кого бережем.

Даже одиночество в этом году имеет большой смысл.

Поэтому верю, что в этот вечер, собравшись за важным для нас столом Сочельника не так широко, как в прошлом году, может быть даже по одному, в сердце мы не будем чувствовать себя одинокими.

Верю, что вирус нас не одолеет.

Мы все сейчас вместе.

Вместе с медиками, служащими, добровольцами.

Пусть появившаяся звезда Рождества напомнит нам, что свет всегда побеждает тьму.

Пусть Рождество будет для вас щедрым на то, по чему вы соскучились больше всего.

Пусть чудеса ночи Святого Рождества сбываются не только для детей.

Желаю всем вам здоровья! И, конечно, будьте счастливы!