Рождественское поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Дорогие сограждане!

В этот особенный день так хочется обратиться к каждому из вас – к тем, кто окружен близкими в теплом семейном кругу, и к тем, кто находится в одиночестве, к смелым и к приунывшим, а может и уставшим, к молодым и старым, сильным и ослабленным болезнью.

Свет Рождества Христова настолько велик, что помогает ярче рассмотреть то, что мы не замечаем и не ценим в повседневной жизни. При этом свете лучше понимаешь, насколько прекрасна жизнь, как легко улыбнуться другому человеку и дождаться его улыбки, как здорово протянуть руку помощи незнакомцу и услышать от него простое слово: “спасибо”.

Сегодня как никогда хочется, чтобы не было одиноких людей. Обращаюсь к тем, кто в этот вечер, в Рождественский сочельник, остался у праздничного стола один. Вы точно не одиноки, если мысленно находитесь с другими людьми, а они думают о вас.

Спокойного вам вечера Сочельника и радостного Рождественского утра, дорогие! Пусть это придаст нам сил уверенно распахнуть ворота в 2021-й год, в котором будет больше согласия, любви, хороших новостей и взаимного доверия.

Дорогие!

В каком бы уголке мира или Литвы вы ни находились, встречая жизненные трудности и эти праздники, мы желаем вам безграничной выдержки, крепости и сил расти вместе с народом.

Поможем нашему государству обрести крылья, ведь в воле каждого из нас – выбирать сострадание, тепло, добро, любовь и свет. Мы желаем вам исполнения чудес Рождества Христова! Будем счастливы все вместе!