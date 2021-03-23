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RSAC и IOWA представили клип на кавер «Зеленоглазого такси»

Автор Эвелина Никанорова 126
RSAC и IOWA

Группы RSAC и IOWA выпустили клип на кавер песни «Зеленоглазое такси». Ролик можно посмотреть на YouTube.

По сюжету Екатерина Иванчикова из IOWA и Феликс Бондарев из RSAC по отдельности едут на такси по вечерним городским улицам и в итоге встречают друг друга. Параллельно с этим показано их выступление на сцене, которое отсылается к клипу Михаила Боярского.

Изначально композицию «Зеленоглазое такси», написанную в 1987 году, исполнял ее автор Олег Кваша. Позже она досталась Михаилу Боярскому и с тех пор известна широкой публике именно в его версии.

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