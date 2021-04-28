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Руководитель Русского драматического театра: «Мы очень соскучились по зрителям»

Автор Эвелина Никанорова 64

Интервью Эвелины Никаноровой с руководителем Русского драматического театра Литвы Ольгой Полевиковой.

– Русский драматический театр открывается после карантина. И у нас на связи – руководитель театра Ольга Полевикова. Во-первых, здравствуйте. 

– Здравствуйте.

– Очень приятно с вами пообщаться и спасибо, что уделили время. Первый мой вопрос, разумеется, будет связан с возвращением театра после карантина. Скажите, рады, соскучились ли вы по зрителям?

– Конечно, очень рады. И, конечно, по зрителям очень соскучились. И по возможности играть спектакли очень соскучились. Мы все попали в какие-то удивительные, непонятные никому обстоятельства. Как можно не показывать столько спектаклей столько времени? Это совершенно не ясно, и, конечно, пятницу мы ждём как очень большого праздника. Очень рады, что опять будет гул, шум в театре. Мы можем сказать, что это счастье. Да, это на самом деле счастье!

– А скажите, что вообще приготовил театр для зрителей в этом сезоне? 

– Мы не знаем, как долго продлится сезон. Мы надеемся, что и в июне мы будем показывать спектакли. Наверное, и наши зрители многого от нас ждут. И мы хотим понять настроение зрителей. Наверное, всем хочется прийти в театр и увидеть наш новый спектакль. Но, тем не менее, предсказать, что будет в июне, сложно. Но мы не теряем времени зря. Сейчас мы открываем – это очень странно звучит – в конце апреля новый сезон. Но, по ощущениям, – действительно, мы открываем сезон премьерой спектакля «Воля». Режиссером которого является Владимир Гурфинкель, наш главный режиссёр. С нетерпением ждём этого спектакля. Потому что он так долго лежал на полочке и ждал своего времени. И волнуемся и радуемся, конечно. Спектакль созрел за такой долгий период. Одновременно у нас готовится спектакль, который репетирует режиссёр Альгирдас Лапенас. А покажем ли мы его в этом сезоне до лета, или в начале лета, – сложный вопрос. Но, вероятнее всего, его зрители смогут увидеть в сентябре. И ещё две премьеры ждут своего часа. Одна из них – это детский спектакль. Наконец-то вот у нас будет и детская премьера по произведению «Мой папа – птиц».  Я всегда говорю, что – как здорово, что можно сначала прочитать произведение, а потом прийти и посмотреть его в театре. Вот время у мам и пап ещё есть – прочитать. И в сентябре-октябре мы покажем премьеру нашим маленьким зрителям. Вот такие у нас планы на самое ближайшее будущее. А что из этого на самом деле получится, – будем надеяться, что все так и свершится. Будем держать кулачки, чтобы ничто не помешало. И ни пандемия, ни какие-то новые введения ограничений нам не помешали продолжить уже полноценно нашу работу.

– Мы тоже с вами все вместе надеемся, что мы продолжим работать, и что мы продолжим посещать наш любимый театр. И, разумеется, посетим премьеру спектакля «Воля»

– Обязательно приходите и поддержите артистов. Они очень волнуются, потому что перерыв, действительно, очень большой. И вот эта поддержка зрительская – она дорогого стоит.

– Спасибо Ольга, спасибо! У нас на связи была руководитель театра Ольга Полевикова. А я напоминаю, что премьера спектакля «Воля» состоится 29 апреля.

Репетиция спектакля «Воля». Фото – Д. Матвеев

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